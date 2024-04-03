الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل سينضم العراق إلى جبهة الحرب ضد إسرائيل؟

رمزي عودة
رمزي عودة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إنه لا يتوقع في الوقت الحاضر أن تتسع رقعة الحرب بانضمام العراق للفصائل العراقية للاشتباك مع إسرائيل، كما انضمت إليها لبنان، لافتًا أنه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها فصائل عراقية غالبيتها شيعية للمناطق الفلسطينية في الداخل أو ميناء حيفا بالتحديد.

وأضاف "عودة"، اليوم الأربعاء خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تصعيدًا في المنطقة، وهذا من مصلحة إسرائيل، والدليل على ذلك ما قامت به مؤخرًا من ضرب السفارة الإيرانية في دمشق، وهذا مؤشر خطير على رغبة الكيان الإسرائيلي بتصعيد المنطقة ككل، وتجاوز الخطوط الحمراء لأنه لأول مرة يتم ضرب مبنى دبلوماسي، وهذا لا يجوز في الأعراف الدولية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد التصعيد في لبنان والعراق واليمن، وهذا نتاج لعملية التصعيد في المنطقة ورغبة إيران في الرد، فهى تريد أن ترد من خلال وكلائها وليس من خلال نفسها، وهذا معهود من قبل 7 أكتوبر وإلى الآن.

القاهرة الإخبارية فلسطين العراق لبنان إسرائيل الفصائل العراقية

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