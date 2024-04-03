العاهل الأردنى و"جوتيريش" يؤكدان ضرورة توفير الحماية للعاملين فى منظمات الإغاثة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال اتصال هاتفي على ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، أن الأردن ساعد في تغيير وجهة نظر المجتمع الغربي تجاه القضية الفلسطينية إلى جانب مصر.

وأضافت "السيد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بشهادة جميع الدبلوماسيين والسياسيين، فإن الأردن ومصر من أكثر الدول التي تحركت لإيقاف الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.