الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: قوانين ردع استخدام الغذاء كسلاح أصبحت "حبرًا على ورق"

نقص الغذاء فى غزة
نقص الغذاء فى غزة

أكد الدكتور فاضل الزغبي، سفير الأمم المتحدة سابقًا، أن القوانين التي تردع استخدام الغذاء كسلاح أصبحت حبرًا على ورق، لأن من يقوم بالمحاسبة ومن له القول الفصل في المحاسبة هم أنفسهم من يستخدمون الغذاء كسلاح.

وأضاف الزغبي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا ما رأينا ونظرنا إلى دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هي نفسها كل دولة منها لها تاريخ في استخدام الغذاء كسلاح سابقًا ولاحقًا.

وأوضح أنه لا يمكن أن يكون الجلاد هو الحامي والحاكم، ولا يمكن أن يكون الجلاد هو الذي سوف يمنع وصول أو حصول مثل هذه الجرائم خاصة أنه يستخدمها وبشكل فعال حتى الآن.

القاهرة الإخبارية سلاح الغذاء حبر على ورق مجلس الأمن سلاح الجلاد

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