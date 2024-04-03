الأربعاء 03 أبريل 2024
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أحمد لاشين لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن صاحب اليد الطولى فى "الحشاشين"

الدكتور أحمد لاشين
الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن حسن الصبّاح لم يكن هو صاحب اليد الطولى في التنظيم، بل ظهر قبله أو في معيته شخصيات أخرى مهمة جدًا لم يأتي على ذكرها المسلسل تمامًا.

وأضاف "لاشين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك شخصيتين كان لهم اليد الطولى في التنظيم الأول وهو ناصر خسرو، وهو من أهم دعاة الإسماعيلية الذين ظهروا وكان يسبق حسن الصباح في الدعوة، وكان موازي لحسن الصباح، ويعد منظر أدبيات جماعة الحشاشين ومن أكثر الشخصيات تأثيرًا في دعوة الحشاشين أو الدعوة النزارية أو الدعوة الإسماعيلية في إيران بشكل عام. 

وأوضح، أن ناصر خسرو، كان يساق حوله مجموعة من الأمور رغم كونه شاعر عظيم وله كتابات عظيمة ومهمة لكن كان من أكثر الدعاة تأثيرًا للدعوة الإسماعيلية، وظهرت حوله مجموعة من الأساطير والحكايات بأنه كان يمارس السحر وعاش 140 سنة وكان قادرًا على القضاء على أعداءه بالطلاسم والأسحار ولديه القدرة على التحرك في إطار ما بعد الطبيعة وما وراء الطبيعة.

وتابع: "أما الشخصية الثانية فهو من الشخصيات المهمة جدًا ويدعى نصير الدين الطوسي، وكان من العلماء الذين ظهروا في أواخر عهد قلعة ألموت، وكان له مؤلفات وظهر بعد وفاة الصبّاح وفي نهاية أواخر القلعة بعد دخول المغول والقضاء على القعلة، حيث كان هذا الرجل يعيش داخل القعلة لمدة 28 سنة.

واستكمل: "كان فكره ينبع من القلعة، ومع ذلك اتفق بعد ذلك مع المغول للقضاء على الخلافة العباسية، فالعمالة قديمًا وحديثًا موجودة والمصالح هي من تحكم فالتفكير البراجماتي مثل كل الجمعات التي تغير أفكارها وتتبع مبدأ الباطنية أو التقية لتصدير أفكار معينة وهذا هو ما فعله نصير الدين الطوسي".

وأشار إلى أنه ألقي عليه في بعض الأدبيات الفارسية بـ"العالم الخائن"، وهذا العالم الخائن هو من ساند المغول للقضاء على لخلافة العباسية رغم أنهم من قضوا على جماعة الحشاشين التي كان ينتسب إليها والقلعة التي كان يعيش فيها.

وأكد أن هذا التكوين وتلك البينة والناس التي لديها قدرة على الظهور  بأكثر من وجه، تذكرنا بالإخوان حينما كانوا متحالفين مع الإنجليز بعد 1952 كي يكونوا ضد معاهدة الجلاء، مشيرًا إلى أن نفس البنية تتكرر طول الوقت ولا يوجد اختلاف ما بين الجماعات التي أثبتت وجودها في مرحلة تاريخية ما وبين الجماعات التي تحاول الظهور كالإخوان أو حتى غيرها من التنظيمات المتطرفة الموجود.

برنامج الشاهد 
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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