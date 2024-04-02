مندوب روسيا: هجوم إسرائيل في سوريا هدفه توسيع الصراع بالمنطقة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن هجوم إسرائيل في سوريا هدفه توسيع الصراع بالمنطقة.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم على المقرات الدبلوماسية غير مقبولة أبدا.

وندد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وفي سياق متصل، اغتالت إسرائيل "محمد رضا زهدي"، الذي يعرف أيضًا باسم حسن مهدوي، وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العاصمة السورية دمشق، وهي تعتبر أهم عملية اغتيال تنسب إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، فيما تنتظر إسرائيل كما يبدو الرد الإيراني على عملية الاغتيال المدوية، حيث اتهمت إيران، إسرائيل، بإطلاق 6 صواريخ من طائرات "إف-35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على المبنى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال سفير إيران في دمشق ردا على الهجوم: "رد طهران سيكون شديدا"، فيما سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، عن الهجوم، فقال: "أنا لا أشير إلى هجوم أو آخر تم نشره في وسائل الإعلام الأجنبية. نحن نركز على أهداف الحرب، وسنواصل القيام بأي شيء يسهم في تحقيق أهداف الحرب".