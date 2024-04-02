"مستورة ومش محتاجة أي حاجة".. "حياة كريمة" يهدي سيدة 50 ألف جنيه

التقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة "dmc"، بسيدة تبلغ من العمر 54 عامًا تقطن في حي النعام في منزل مكون من غرفة وصالة.



وقالت السيدة لمذيع حياة كريمة: "أنا من النعام كنت بشتغل زمان ببيع فراخ وقاعدة في أوضة وصالة ومفيش حاجة نقصاني وكل حاجة عندنا الحمد لله مستورة هعوز إيه أكتر من كده هيا أوضة ولماني أنا وعيالي.. وباخد معاش وأهي بتمشي هاخد إيه من الدنيا دي مش هناخد حاجة".

وأكدت أن رسالتها فى الحياة الآن هي تربية أبنائها ولا تخاف من الغد، وأنها لديها أمل كبير فى الله، وأن يصبح ابنها مهندسا لتحقيق طموحه، معلقة: "عندى ابنين، ملهمش لا خال ولا عم، موجودين ولكن كل واحد فى حاله.. وعندي أمل في بكرة لولادي ونفسي ابني يبقى مهندس وشايلة همهم".



وعرض برنامج حياة كريمة على السيدة مبلغ 500 جنيه كمساعدة لها، متسائلة "دول بتوع ايه؟!"، فأجاب الإعلامي بأنهم مساعدة لها ولأولادها، وبعد برهة من الوقت مرت عليها سيدة تنتظر شخص ما ليساعدها في علاج بنتها، فقامت السيدة الأولى بمنحها المبلغ المالي الذي تحصلت عليه من البرنامج وقالت "خليها على الله الله جاب الله خد الله عليه العوض هما جولي وخديهم".

وعاد مقدم برنامج حياة كريمة مرة أحرى للسيدة ليسألها عن السيدة التي كانت تجلس بجوارها فأخبرته أنها بحاجة إلى المال لشراء الدواء لابنتها، فسألها المذيع هل ساعدتيها، فرفضت السيدة الإجابة على السؤال، ولكن بعد إلحاح أجابت بأنها ساعدتها بالظرف الذي منحه لها، ثم سألها المذيع بعد ذلك "اديتهيا الظرف كله وبيتمك وعيالك انتي واثقة إن ربنا هيرزقك"، فأجابت السيدة: "واثقة إن ربنا هيرزقني لأن طول عمري بعتمد على الله وربنا كريم.. وولادي عندهم لبس ومستورين.. والست أهم لأنها هتدعيلي ومش هندم اني ساعدتها".

وأهدى برنامج حياة كريمة للسيدة ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه كهدية من البرنامج.