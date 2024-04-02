الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مستورة ومش محتاجة أي حاجة".. "حياة كريمة" يهدي سيدة 50 ألف جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

التقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة "dmc"، بسيدة تبلغ من العمر 54 عامًا تقطن في حي النعام في منزل مكون من غرفة وصالة.
 

وقالت السيدة لمذيع حياة كريمة: "أنا من النعام كنت بشتغل زمان ببيع فراخ وقاعدة في أوضة وصالة ومفيش حاجة نقصاني وكل حاجة عندنا الحمد لله مستورة هعوز إيه أكتر من كده هيا أوضة ولماني أنا وعيالي.. وباخد معاش وأهي بتمشي هاخد إيه من الدنيا دي مش هناخد حاجة".

 

وأكدت أن رسالتها فى الحياة الآن هي تربية أبنائها ولا تخاف من الغد، وأنها لديها أمل كبير فى الله، وأن يصبح ابنها مهندسا لتحقيق طموحه، معلقة: "عندى ابنين، ملهمش لا خال ولا عم، موجودين ولكن كل واحد فى حاله.. وعندي أمل في بكرة لولادي ونفسي ابني يبقى مهندس وشايلة همهم".

وعرض برنامج حياة كريمة على السيدة مبلغ 500 جنيه كمساعدة لها، متسائلة "دول بتوع ايه؟!"، فأجاب الإعلامي بأنهم مساعدة لها ولأولادها، وبعد برهة من الوقت مرت عليها سيدة تنتظر شخص ما ليساعدها في علاج بنتها، فقامت السيدة الأولى بمنحها المبلغ المالي الذي تحصلت عليه من البرنامج وقالت "خليها على الله الله جاب الله خد الله عليه العوض هما جولي وخديهم".  

 

وعاد مقدم برنامج حياة كريمة مرة أحرى للسيدة ليسألها عن السيدة التي كانت تجلس بجوارها فأخبرته أنها بحاجة إلى المال لشراء الدواء لابنتها، فسألها المذيع هل ساعدتيها، فرفضت السيدة الإجابة على السؤال، ولكن بعد إلحاح أجابت بأنها ساعدتها بالظرف الذي منحه لها، ثم سألها المذيع بعد ذلك "اديتهيا الظرف كله وبيتمك وعيالك انتي واثقة إن ربنا هيرزقك"، فأجابت السيدة: "واثقة إن ربنا هيرزقني لأن طول عمري بعتمد على الله وربنا كريم.. وولادي عندهم لبس ومستورين.. والست أهم لأنها هتدعيلي ومش هندم اني ساعدتها".

 

وأهدى برنامج حياة كريمة للسيدة ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه كهدية من البرنامج.

 

حياة كريمه DMC ميدالية أبطال حياة كريمة سيدة ميدالية ابطال حياة كريمة

مواد متعلقة

طارق فهمي: مصر نجحت في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية في عهد السيسي

"20 سنة في خدمة المرضى".. تكريم الدكتورة إيلين نظير بميدالية أبطال "حياة كريمة"

البيت الأبيض: سنحث إسرائيل على فعل المزيد لحماية عمال الإغاثة

محمد حجازي: صون أمن مصر القومي ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة

عماد الدين حسين: مصر نجحت في استئصال "شوكة" الإرهاب

مدير برنامج الغذاء العالمي: الهجوم على مجتمعنا الإنساني "غير مقبول"

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينسف مزيدا من المنازل شرق خان يونس

بريطانيا تستدعى السفير الإسرائيلى على خلفية مقتل عمال الإغاثة فى غزة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق