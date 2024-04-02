الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: سنحث إسرائيل على فعل المزيد لحماية عمال الإغاثة

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن واشنطن ستحث إسرائيل على فعل المزيد لحماية عمال الإغاثة.

 

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: “لا أعتقد أنه سيكون مثمرًا أن ندخل الآن في ردٍ على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقد كنا واضحين بشأن توقعاتنا من التحقيق، ونعلم بأن رئيس الوزراء قال إنه سيكون هناك تحقيق والجيش قال ذلك ونتطلع لذلك التحقيق ليكون سريعا وشفافًا”.

 

وأوضح، أن إسرائيل أكدت أنها ستجري تحقيقا وستكون هناك محاسبة.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض جون كيربى إسرائيل عمال الإغاثة نتنياهو

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