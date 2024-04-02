الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"20 سنة في خدمة المرضى".. تكريم الدكتورة إيلين نظير بميدالية أبطال "حياة كريمة"

الدكتورة إيلين نظير
الدكتورة إيلين نظير

التقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة "dmc"، بصيدلية الدكتورة إيلين نظير بالشرقية، والتي تقوم بصرف الأدوية للمرضى والمحتاجين بالآجل دون رد أحد منهم.


وقالت الدكتورة إيلين نظير، إنها تعمل في الصيدلية منذ 20 عامًا ولا تتأخر عن مساعدة المحتاجين من المرضى وتصرف لهم الأدوية بالآجل. 


وأكدت الدكتورة إيلين، أن الأدوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضي الضغط والسكر، مشيرةً إلى أن بعض المرضى من المديونين لم ينجبوا، وعندما أنجبوا وأولادهم كبروا في السن لم يسددوا حتى الآن، وهناك آخرين يقومون بالسداد شهريا.


وتابعت: "الأمر زاد في الفترة الأخيرة وبنقوم بمساعدة المرضى على قدر استطاعتنا.. وأي حد يقدر يساعد حد هو المستفيد الأكتر، وربنا بيخليك تعرف تعمل كل حاجة".


وأجرى مقدم برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى اتصالًا بأحد عملاء بالصيدلية، وقام بمساعدة سيدة فى تسديد ديونها في الصيدلية بمبلغ ألفي جنيه بعد تسديد الدين.

وكرم برنامج “جياة كريمة”، مالكة الصيدلية الدكتورة إيلين نظير، وتم منحها ميدالية أبطال حياة كريمة، بالإضافة إلى منحها مبلغًا ماليًا لمساعدة المحتاجين من المرضى.
 

حياة كريمه DMC الأدوية ميدالية أبطال حياة كريمة برنامج حياة كريمة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

دوري المحترفين: يد الأهلي "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق