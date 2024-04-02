"20 سنة في خدمة المرضى".. تكريم الدكتورة إيلين نظير بميدالية أبطال "حياة كريمة"

التقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة "dmc"، بصيدلية الدكتورة إيلين نظير بالشرقية، والتي تقوم بصرف الأدوية للمرضى والمحتاجين بالآجل دون رد أحد منهم.



وقالت الدكتورة إيلين نظير، إنها تعمل في الصيدلية منذ 20 عامًا ولا تتأخر عن مساعدة المحتاجين من المرضى وتصرف لهم الأدوية بالآجل.



وأكدت الدكتورة إيلين، أن الأدوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة مرضي الضغط والسكر، مشيرةً إلى أن بعض المرضى من المديونين لم ينجبوا، وعندما أنجبوا وأولادهم كبروا في السن لم يسددوا حتى الآن، وهناك آخرين يقومون بالسداد شهريا.



وتابعت: "الأمر زاد في الفترة الأخيرة وبنقوم بمساعدة المرضى على قدر استطاعتنا.. وأي حد يقدر يساعد حد هو المستفيد الأكتر، وربنا بيخليك تعرف تعمل كل حاجة".



وأجرى مقدم برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى اتصالًا بأحد عملاء بالصيدلية، وقام بمساعدة سيدة فى تسديد ديونها في الصيدلية بمبلغ ألفي جنيه بعد تسديد الدين.

وكرم برنامج “جياة كريمة”، مالكة الصيدلية الدكتورة إيلين نظير، وتم منحها ميدالية أبطال حياة كريمة، بالإضافة إلى منحها مبلغًا ماليًا لمساعدة المحتاجين من المرضى.

