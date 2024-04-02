"تل أبيب" تعتذر بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بضربة إسرائيلية فى غزة

قدم الرئيس الإسرائيلي اعتذاره بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة بضربة إسرائيلية في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي السياق، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "إسرائيل توثق جرائمها بقصف سيارة عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة".

إسرائيل توثق جرائمها:

قصفت إسرائيل سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بدير البلح.

تسبب القصف في قتل 6 أجانب وفلسطيني.

المنظمة أكدت علمها بمقتل أعضائها على يد قوات الاحتلال.

المنظمة طالبت بحظر استهداف عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

أستراليا أكدت مقتل موظفة الإغاثة وطالبت إسرائيل بالمحاسبة.

جيش الاحتلال أعلن عن أنه بصدد مراجعة لفهم ظروف الحادث.

مؤسس المنظمة طالب إسرائيل بالتوقف عن قتل المدنيين.

مؤسس المنظمة طالب الاحتلال بعدم تقييد المساعدات إلى غزة.