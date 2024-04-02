الصين: الهجوم الإسرائيلى فى سوريا انتهاك خطير للقانون الدولى

أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي، أن الهجوم الإسرائيلي في سوريا انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأضاف مندوب الصين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة يتدهور وخطر اتساع النزاع بالمنطقة يتزايد.

وأدان مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي، الهجوم على المقار الدبلوماسية، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول.

وفي سياق متصل، اغتالت إسرائيل "محمد رضا زهدي"، الذي يعرف أيضًا باسم حسن مهدوي، وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العاصمة السورية دمشق، وهي تعتبر أهم عملية اغتيال تنسب إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، فيما تنتظر إسرائيل كما يبدو الرد الإيراني على عملية الاغتيال المدوية، حيث اتهمت إيران، إسرائيل، بإطلاق 6 صواريخ من طائرات "إف-35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على المبنى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".