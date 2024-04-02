الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصين: الهجوم الإسرائيلى فى سوريا انتهاك خطير للقانون الدولى

مندوب الصين لدى مجلس
مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي

أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي، أن الهجوم الإسرائيلي في سوريا انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأضاف مندوب الصين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة يتدهور وخطر اتساع النزاع بالمنطقة يتزايد.

وأدان مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي، الهجوم على المقار الدبلوماسية، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول.

وفي سياق متصل، اغتالت إسرائيل "محمد رضا زهدي"، الذي يعرف أيضًا باسم حسن مهدوي، وهو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العاصمة السورية دمشق، وهي تعتبر أهم عملية اغتيال تنسب إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، فيما تنتظر إسرائيل كما يبدو الرد الإيراني على عملية الاغتيال المدوية، حيث اتهمت إيران، إسرائيل، بإطلاق 6 صواريخ من طائرات "إف-35" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على المبنى، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي الهجوم الاسرائيلي سوريا إنتهاك

مواد متعلقة

اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعائلات المحتجزين أمام مقر إقامة نتنياهو

"مستورة ومش محتاجة أي حاجة".. "حياة كريمة" يهدي سيدة 50 ألف جنيه

"تل أبيب" تعتذر بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بضربة إسرائيلية فى غزة

طارق فهمي: مصر نجحت في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية في عهد السيسي

"20 سنة في خدمة المرضى".. تكريم الدكتورة إيلين نظير بميدالية أبطال "حياة كريمة"

البيت الأبيض: سنحث إسرائيل على فعل المزيد لحماية عمال الإغاثة

محمد حجازي: صون أمن مصر القومي ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة

عماد الدين حسين: مصر نجحت في استئصال "شوكة" الإرهاب

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق