الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد لاشين لـ"الشاهد": شاركت فى مراجعة 3 قضايا هامة بمسلسل الحشاشين

أحمد لاشين ببرنامج
أحمد لاشين ببرنامج الشاهد

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إنه شارك في العمل الدرامي الأبرز هذا العام وهو الحشاشين، من خلال مراجعة 3 قضايا مهمة ضمن أحداث العمل الدرامي.

وأضاف "لاشين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القضية الأولى بالمسلسل، هي "رباعيات الخيام"، حيث وضع مؤلف العمل عبدالرحيم كمال 25 رباعية، حيث استعان بترجمات تراثية إلى حد ما ودوري هنا مراجعته هل هي تتسق مع الأصل أم لا، بالإضافة إلى إعادة صياغة وترجمة بعد الرباعيات لتتناسب مع الذوق المصري.

ونوه إلى أن عمر الخيام، كان لديه ما يقرب من 250 رباعية، والمؤكد منها حوالي 80 رباعية فقط، مؤكدًا أن الشاعر أحمد رامي ترجم عددًا منها من الثقافة الإنجليزية والفارسية.

وتابع أن القضية الثانية التي شاركت في مراجعتها، هي أسماء الأماكن والشخصيات، مؤكدًا أنها من الأمور الهامة، فكان لا بد أن تكون ذات نطق صحيح لعدم الخطأ في التاريخ، بالإضافة إلى تدريب الفنان نيقولا معوض على نطق الألفاظ والجمل الفارسية.

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين الإخوان – الحشاشين احمد لاشين الحشاشين الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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