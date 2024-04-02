طارق فؤاد: "شيرين عبدالوهاب قفلت السكة فى وشى"

قال الملحن طارق فؤاد، إنه كان سببًا في شهرة شيرين عبد الوهاب فنيًا، مؤكدًا أنه ساعد في تلحين كليب "كان نفسنا"، وكان أول ظهور فني لها.

وأضاف "فؤاد"، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الأغنية حصلت على أفضل أغنية عربية في وقتها.

وأشارإلى أنه أجرى اختبارًا لعدد من الأطفال كانت بينهم شيرين، مؤكدًا أنها كانت تتمتع بصوت مذهل رغم صغر سنها.

وعن واقعة غلق السكة في وجهه، قال إن أحد الأصدقاء ذهب لعيد ميلادها، وطلبت منه أن يتصل بي من هناك لتهنئتها، وبمجرد ما أخذت الهاتف أغلقت في وجهه السكة.

وتابع: "بعد فترة اعتذرت لي خلال إحدى المناسبات وقالت: "أسفة.. مش هعمل كدا تاني".