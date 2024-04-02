عبد الفتاح الطاروطي في "مملكة الدراويش": قلوب العارفين بالله لها عيون ترى

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن الله قال تعالى أن لكل شخص أمامه عدة طرق للوصول إليه، فهناك من يصل بالصدقات، القرآن، الصلاة وغيرها من الاعمال الصالحة.

وأضاف " الطاروطي "، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أن أبواب الجنة لم يجعلها الله باب واحدة، بل جعلها 8 أبواب، وهذا دليل أن طرق الوصول إلى الله سهلة ومتعددة.

وأشار إلى أن قلوب العارفين بالله لها عيون ترى ما لا يرى للنظرين، وأجنحة تطير بغير ريش لملكوت رب العالمين، مؤكدًا أن البعض يعتقد أن هذا "كلام دروشة".

ونوه إلى أن الصوفية هل جاءت من التشبيه بالصوف التي تميل من الهواء يمينًا وشمالًا، أم هي من الصفاء والنقاء، أم من صفاء النفس ومحاسبتها بشكل دائم.

وتابع أن الذكر يرقق قلب العبد، والشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله تعالي، مؤكدًا أن الوصال يتحقق بالذكر والقرآن الكريم والتسبيح.