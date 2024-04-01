الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عصام زكريا لـ"الشاهد": "الحشاشين" دراما مستوحاة من التاريخ وليست عملًا وثائقيًا

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن صراع الأفكار يتجسد في شخصيات الأعمال الدرامية التاريخية، وهذا يعتبر عمل شاق على كاتب ذلك النوع من الدراما، الذي يحتاج للكثير من البحث والتدقيق في المراجع، لضمان دقة المعلومات التاريخية في سياق العمل الدرامي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن خيال الكاتب الدرامي مفتوح، ولكنه يُحاسب وفقًا لنوع العمل الدرامي وهل هو تاريخي أم خيالي مستوحى من التاريخ.

واستشهد "زكريا"، بفيلم من دولة تشيلي، اسمه "الكونت"، حيث تم تجسيد شخصية "موشيدي" أحد الشخصيات التاريخية بأنه مصاص دماء، وبدء يسرد الحقائق التاريخية بشكل خيالي.

وأشار إلى أن فيلم "نابليون"، اعتمد على الخيال الدرامي، بسبب واقعة ضرب الأهرامات بالمدافع، وهذه الواقعة لم تحدث، ولكن تم خلق واقعة لم تحدث من أجل توصيل رسالة معينة، ومسلسل الحشاشين مستوحى من التاريخ وليس عملًا تاريخيًا بالكامل.

وتابع، أن الكاتب الدرامي، يجب أن يكون مطلعًا على العديد من المراجع التاريخي، حيث إن المظلة التي تحمي كاتب الدرامي، هو الفن،  ومسلسل "الحشاشين" مستوحى من أحداث تاريخية، ولكن إذا كان العمل تاريخي بحت ففي هذه الحالة يصبح عملًا وثائقيًا.

تفاصيل برنامج الإخوان– الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

عصام زكريا الشاهد الحشاشين محمد الباز اكسترا نيوز الكونت الناقد الفني عصام زكريا

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