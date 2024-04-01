الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عصام زكريا لـ"الشاهد": من بعد "الزينى بركات" الحشاشين أول عمل درامى يرصد شخصية سلبية

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن مسلسل الحشاشين يتميز بالدقة في اختيار مواقع التصوير والملابس وكل الأدوات، الأمر الذي جعل المسلسل من أفضل الأعمال التاريخية التي قُدمت الفترة الحالية.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدراما التاريخية المصرية، عادت بقوة بإنتاج مسلسل الحشاشين، حيث غابت لفترة طويلة ورجعت بهذا العمل الضخم.

وأشار إلى أن معظم الأعمال التاريخية التي قُدمت، كانت تدور حول شخصيات مثالية وعظيمة، وهذا ساهم في زيادة نزعة التمجيد، وبالتالي يفقد العمل الدارمي، ويجعلك تشعر بأنه عمل لتمجيد هذه الشخصية.

وتابع أن من بعد مسلسل "الزيني بركات"، يعتبر مسلسل الحشاشين، أول عمل درامي يرصد شخصية سلبية، ومن الضروري أن يتم معالجة التاريخ من منظور الدراما، وهذا يعتبر أمرا موضوعيا للمؤلف.

وطالب من كُتاب الدراما التاريخية، عند رصد الشخصيات الإيجابية، إظهار كل الجوانب الشخصية سواء الإيجابية أو السلبية، فمسلسل الحشاشين، أصبح أول عمل درامي يتجاوز فكرة التمجيد المطلق للبطل محور العمل الدرامي التاريخي.

 

تفاصيل برنامج الإخوان– الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

عصام زكريا الشاهد الحشاشين الناقد الفني عصام زكريا الأعمال التاريخية محمد الباز

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