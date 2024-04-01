الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ماجد عبدالفتاح: قرار مجلس الأمن ملزم.. والمحاكم الأوروبية أصدرت قرارات بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

السفير ماجد عبدالفتاح
السفير ماجد عبدالفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إننا نتحرك بعد رفض إسرائيل قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، من أجل تنفيذ القرار.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قرار مجلس الأمن ملزم، ولا صحة لما تقوله الولايات المتحدة بأن القرار غير ملزم، ولكن إسرائيل لم تنفذ.

وأشار، إلى أنه بعد صدور القرار، هناك عدد من المحاكم الأوروبية أصدرت قرارات بحظر تصدير السلاح لإسرائيل، وهذه خطوة جيدة مبنية على قرار مجلس الأمن الأخير.

وقف تصدير السلاح لإسرائيل 

وتابع، أن 3 مسئولين بالولايات المتحدة تقدموا بدعوات ومطالبات بوقف تصدير السلاح لإسرائيل احترامًا لقرار مجلس الأمن، مضيفًا أن القرار لا بد أن يفرض بشكل أوسع.

ونوه، "عبدالفتاح"، بأن الولايات المتحدة وافقت على القرار، حيث لديها أمل بأن المفاوضات الأخيرة قد تساهم في حل الأزمة الفلسطينية، بالإضافة إلى تزايد معاناة الشعب الفلسطيني.

السفير ماجد عبد الفتاح أمريكا مجلس الأمن قرار مجلس الامن غزة إسرائيل المحاكم الأوربية القاهرة الإخبارية

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