الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عصام زكريا لـ"الشاهد": الحشاشين أفضل مَن رصد هذه الحقبة التاريخية

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الناقد الفني عصام زكريا إن الصياغة الدرامية للتاريخ تتيح للمؤلف تدخلات لتحقيق هدف معين، حيث إن الرجوع للتاريخ من أجل صناعة عمل درامي هدفه إرسال رسائل للحاضر، فالروائي يستهدف الحاضر في صناعة الأعمال التاريخية.

أضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعيدًا عن ما يقال عن مسلسل الحشاشين، فهو عمل درامي جيد الصنع بشكل مذهل، بسبب كتابة الشخصيات التي كُتبت بحرفية شديدة.

ونوه إلى أن كتابة الشخصيات في مسلسل الحشاشين، اعتمدت على نظرية السقوط والصعود، وهذا دائمًا ما نشاهده في الأعمال المميزة والعالمية، وبالتالي فالحشاشين من أفضل الأعمال، التي تم فيها صياغة الشخصيات الدرامية بشكل جيد.

وتابع أن مسلسل الحشاشين يحتوي على رائحة التاريخ، سواء في الملابس والصورة، الأسواق، حيث إن هناك دقة مميزة في الدراما العربية، ومسلسل الحشاشين أفضل من رصد هذه الحقبة التاريخية.

وأردف أن مسلسل الحشاشين مبني بشكل صحيح، الأمر الذي يجعل المشاهد لا يمل منه، فالمسلسل به إيقاع غريب يجعلك تنتظر بلهفة الحلقة المقبلة، على الرغم من وفرة الأعمال الدرامية الأخرى في الموسم الرمضاني.

تفاصيل برنامج الإخوان– الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

عصام زكريا الشاهد الأعمال التاريخية الناقد الفني عصام زكريا محمد الباز اكسترا نيوز

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