الإثنين 01 أبريل 2024
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أبو شامة: العلاقات المصرية الأردنية تاريخية وتعتبر نموذجًا فريدًا للتكامل العربى

الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى

قال الدكتور محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن العلاقات المصرية الأردنية هي نموذج فريد للتكامل العربي، وهي علاقات تاريخية ممتدة، وخلال السنوات الأخيرة شاهدنا انسجامًا كبيرًا بين الزعيمين الرئيس السيسي والملك عبد الله، وتوجت هذه العلاقة المتميزة بالإدراك المبكر للزعيمين والبلدين المؤثرين في المنطقة لمخاطر المخطط الإسرائيلي، الذي يجرى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي في أعقاب ما سمي بـ "طوفان الأقصى" وتبعاته المستمرة حتى اليوم.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الزيارة في توقيتها في غاية الأهمية، مردفا: "نحن أمام معركة سياسية ودبلوماسية، هذه المعركة تقودها مصر والأردن، وهما رأس الحربة الأساسيين فيها منذ اللحظة الأولى، وهما وضعا وكشفا عن كل الإجراءات الإسرائيلية التي حاولت فرضها كأمر واقع على العالم العربي والمنطقة من خلال محاولات التهجير للفلسطينيين".

وتابع: "مصر والأردن وضعا خطا أحمر أمام هذه المحاولات، ودعمها بالطبع الصمود الكبير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالمقام الأول، وفي الضفة دائما، والثوابت المصرية والأردنية والتفاهمات المستمرة بين الزعيمين ساعدت لحد كبير في توحيد موقف عربي داعم للحق الفلسطيني ارتكز على ثوابت مهمة، أهمها حل الدولتين وفرض السلام".

محمد أبو شامة العلاقات المصرية الأردنية مصر والأردن الرئيس السيسي القاهرة الإخبارية من مصر

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