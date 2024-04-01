الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عصام زكريا لـ"الشاهد": الدراما التاريخية دائمًا ما تثير الجدل

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن الدراما التاريخية دائمًا ما تثير الجدل، خاصة مع صعوبة الوصول لمرجعية بعض القصص.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتم تحويل الشخصيات أو الوقائع التاريخية إلى دراما، تتحول لشيء مختلف تماما، لأنه من الصعب تناول التاريخ بشكل مجرد.

وأشار إلى أن كتب التاريخ التي درسناها لم تهتم بتفاصيل الشخصيات، بالإضافة إلى دوافع الشخصية التاريخية، وبالتالي على كاتب الدراما أن يختلق كل هذا ويصنع دراما تتضمن صراع الأفكار والحضارات، وتجسيدها في صورة شخصيات درامية، وعلاقات إنسانية بكل أنواعها.

ونوه إلى أن المادة التاريخية تتحول لشيء مختلف لهذا السبب، مؤكدًا أن كاتب الدراما التاريخية يحتاج لعشرات المراجع لاستخلاص الأحداث الدرامية منها.

برنامج الشاهد 

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

عصام زكريا الشاهد الكاتب و الناقد الفني عصام زكريا الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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