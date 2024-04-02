عبد الفتاح الطاروطي: القرآن الكريم دعا الرسول ألا يُفارق أهل التصوف

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن الخلوة هي الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالي، مؤكدًا أن أهل التصوف كانوا موجودين بزمن رسول الله بل وكان يجالسهم.

وأضاف " الطاروطي "، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أننا رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا هذا، والقرآن الكريم دعا الرسول صل الله عليه وسلم، ألا يُفارق أهل التصوف.

وأشار أن عندما كان يدعي رسول الله سادة قريش للدخول في الإسلام، طلبوا منهم بأن لا يجلسوا بجوارهم، وأن يخصص لهم الرسول يومًا غير يومهم، حيث نزل في هذا الموقف أية " وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ".

وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن ينصرفوا ويأتوا في يوم أخر، لينزل الله بالأية الكريمة:" وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة".