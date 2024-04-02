عبد الفتاح الطاروطي: يروني في المنام مع رسول الله ويبلغوني سلامه

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن الوصول إلى الله يحتاج إلى التخلي ثم التحلي، أتخلى عن المعاصي، ثم اتحلى بمكارم الأخالق، وبالتالي يلبسنى الله حُلة الكرامة.

وأضاف "الطاروطي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الرجل الذي يري أن لديه كرامات فهو ليس لديه أي شئ.

وأشار إلى أن الكثير من الناس، يروني في الرؤى والأحلام مع رسول الله ويبلغوني سلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال جاء لي أحد الأشخاص يروي لي حلم جمعني مع الرسول، حيث كان يجلس بجواري ومسح بيده الكريمة على رأسي.

وأردف الطاروطي:"أحدهم قال لي رأيتك تقرأ القرآن، ورسول الله يستمع إليك، فلما انتهيت من التلاوة ابلغني رسول الله بالسلام إليك، وقال لي أبلغ سلامي إلى عبد الفتاح، ثم انصرفت ورأيت زحام فأخذني الفضول لمعرفة سبب هذا الزحام، فذهبت انظر فوجدتك تجلس بجوار رسول الله ويمسح بيده على رأسك".

واستطرد:" عندما قيل لي هذا الكلام قولت من انا.. فانا أحقر واقل من هذا بكثير، واتمنى ان يجعل الله لي من هذه الرؤيا نصيب، فمن راد ان يكون موصولا برسول الله فيصلي عليه صباحا ومساءا ومن يريد ان يكون في معية رسول الله فليحبه ويكثر الصلاة عليه".