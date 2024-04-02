عبدالفتاح الطاروطى: الشخص المستقيم يرى دائمًا النقص والتقصير مع الله

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن هجر القرآن من الأمور الكبيرة، وبالتالي أنصح المشاهدين بضرورة المواظبة على الأعمال التي نفعلها في شهر رمضان، بعد انتهاء الشهر الكريم.

وأضاف "الطاروطي"، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على فضائية الحياة، أن ميزان الله مختلف، وهي التقوى والإيمان.

وأشار أن الشخص المستقيم يرى دائمًا النقص والتقصير، وهذا بسبب أنه يريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالي بكل الطرق، ولذلك أن خير الأعمال أدومها وإن قلت.

واستشهد بموقف، مع أحد الأشخاص، دخل عليهم رجل بعد الانتهاء من صلاة الجماعة في المسجد ليرد الرجل البسيط: "أخذتوا القشطة واللبن.. ونصيبي الفضلة"، وهذا الموقف يدل على الخير والحزن على عدم كسب وسيلة للوصول إلى الله.

تستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.