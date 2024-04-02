الثلاثاء 02 أبريل 2024
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"لعلهم يفقهون".. خالد الجندى يكشف أنوار قرآنية فى "آيات السخرية"

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنوار قرآنية فى تفسيره لسورة الهُمزة، قائلا: إن هناك بعض الآيات في القرآن تدعى"آيات السخرية"، وتجد القرآن يسخر من شخص فى جهنم فى قوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم).

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: “يعجبني القرآن عنما يرد الصاع صاعين، هناك آيات في القرآن تسمى آيات السخرية، كما يسخر القرآن من شخص في جهنم ويقول: ذق إنك أنت العزيز الكريم".

وأوضح: "هل هو عزيز وكريم؟ ده بيتضرب بالنعال على دماغه في جهنم، وكذلك قوله تعالى: (ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم)، هو ربنا له شركاء؟ لا لكنه يتهكم عليهم ويسخر منهم".

وتابع: "القرآن كمان يقول فى قوله تعال: (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه)، هل الماء المهل الذي يشوي الوجوه إغاثة! ده مصيبة، ده أسلوب السخرية، فى القرآن ".

وأشار إلى حديث سيدنا إبراهيم مع قومه بشأن الأصنام: "قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون"، موضحًا أن سيدنا إبراهيم يعلم أن هذا الصنم حجر ولكنه كان يسخر منهم.

خالد الجندي آيات السخرية الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون DMC

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