طارق فؤاد باكيًا: "صوتى رجعلى لما مدحت سيدنا النبى"

كشف الملحن طارق فؤاد، قصة الخلاف بينه والفنان مدحت صالح، حيث أكد له قبل ظهوره في مجال الموسيقى والغناء، وقال له إن أهله رافضون دخوله مجال الفن، وأن والده يريد أن يقرأ القرآن الكريم.

وأضاف "فؤاد"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه لا يوجد أحد قادر على منافسته فنيًا، مشيرًا أن مدحت صالح من أحب الأصوات إلى قلبه.

وأشار إلى أنه يعاتبه بسبب ظهوره في أحد البرامج، حيث تعمد تجاهله بالمرة، قائلًا: "ليه بتتجاهلني وبتنكر مجهودي معاك ليه"، مؤكدًا أن الفنان مدحت صالح قريبه.

ونوه، أنه لم يقف بجانبي في فترة مرضي، ولم يسأل عني خلال 2016 حتى عام 2020، حيث أنهار من البكاء بسبب مرضه قائلًا: "صحيت من النوم ملقتش صوتي.. ورجعلي تاني لما مدحت سيدنا النبي".