الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق فؤاد باكيًا: "صوتى رجعلى لما مدحت سيدنا النبى"

الملحن طارق فؤاد
الملحن طارق فؤاد

كشف الملحن طارق فؤاد، قصة الخلاف بينه والفنان مدحت صالح، حيث أكد له قبل ظهوره في مجال الموسيقى والغناء، وقال له إن أهله رافضون دخوله مجال الفن، وأن والده يريد أن يقرأ القرآن الكريم.

وأضاف "فؤاد"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه لا يوجد أحد قادر على منافسته فنيًا، مشيرًا أن مدحت صالح من أحب الأصوات إلى قلبه.

وأشار إلى أنه يعاتبه بسبب ظهوره في أحد البرامج، حيث تعمد تجاهله بالمرة، قائلًا: "ليه بتتجاهلني وبتنكر مجهودي معاك ليه"، مؤكدًا أن الفنان مدحت صالح قريبه.

ونوه، أنه لم يقف بجانبي في فترة مرضي، ولم يسأل عني خلال 2016 حتى عام 2020، حيث أنهار من البكاء بسبب مرضه قائلًا: "صحيت من النوم ملقتش صوتي.. ورجعلي تاني لما مدحت سيدنا النبي".

طارق فؤاد النهار العرافة الموسيقى القرآن الكريم

مواد متعلقة

عبد الفتاح الطاروطي: يروني في المنام مع رسول الله ويبلغوني سلامه

الطاروطي لـ"مملكة الدراويش": نسيان القرآن الكريم بعد حفظه من الذنوب الكبيرة

عبدالفتاح الطاروطى: الشخص المستقيم يرى دائمًا النقص والتقصير مع الله

عبدالفتاح الطاروطى: القرآن الكريم دعا الرسول ألا يُفارق أهل التصوف

"لعلهم يفقهون".. خالد الجندى يكشف أنوار قرآنية فى "آيات السخرية"

عبد الفتاح الطاروطي في "مملكة الدراويش": قلوب العارفين بالله لها عيون ترى

قصواء الخلالى: التقوى هى الباب الأعظم لله سبحانه وتعالى

"لعلهم يفقهون".. الشيخ خالد الجندى يوضح معانى سورة الهُمزة

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق