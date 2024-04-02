الطاروطي: الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله وهذا قمة الارتقاء

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الحصري هم عنوان الدروشة، مؤكدًا أنه الحصري كان يتعايش مع القرآن بروحه.

وأضاف " الطاروطي "، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة: "لم أجد قارئ يتمايل مع القرآن، مثلما رأيت الشيخ الحصري، فكان يفقد كل شيء لأنه يتعامل مع القرآن بروحه، فيتمايل جسده وقلبه".

وأوضح الطاروطي أن الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله وهذا قمة الارتقاء، مشيرًا إلى أن "الدروشة" في اعتقاد البعض نقص في الثقة والشخصية للقارئ.

ونوه أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يختبئ في القرآن الكريم، لذلك كان القرآن يجمله ويرفعه، مختتما:" أنا أحرص على إغلاق عيني أثناء القراءة لتحقيق المعايشة وألا انظر في وجوه الناس".