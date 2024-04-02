الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطاروطي: الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله وهذا قمة الارتقاء

الشيخ عبد الفتاح
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الحصري هم عنوان الدروشة، مؤكدًا أنه الحصري كان يتعايش مع القرآن بروحه.

وأضاف " الطاروطي "، خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية الحياة: "لم أجد قارئ يتمايل مع القرآن، مثلما رأيت الشيخ الحصري، فكان يفقد كل شيء لأنه يتعامل مع القرآن بروحه، فيتمايل جسده وقلبه".

وأوضح الطاروطي أن الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله وهذا قمة الارتقاء، مشيرًا إلى أن "الدروشة" في اعتقاد البعض نقص في الثقة والشخصية للقارئ.

ونوه أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يختبئ في القرآن الكريم، لذلك كان القرآن يجمله ويرفعه، مختتما:" أنا أحرص على إغلاق عيني أثناء القراءة لتحقيق المعايشة وألا انظر في وجوه الناس".

عبد الفتاح الطاروطي الشيخ مصطفى إسماعيل الحصرى الشيخ الحصري الطاروطي برنامج مملكة الدراويش

مواد متعلقة

عبدالفتاح الطاروطى: الشخص المستقيم يرى دائمًا النقص والتقصير مع الله

عبدالفتاح الطاروطى: القرآن الكريم دعا الرسول ألا يُفارق أهل التصوف

"لعلهم يفقهون".. خالد الجندى يكشف أنوار قرآنية فى "آيات السخرية"

عبد الفتاح الطاروطي في "مملكة الدراويش": قلوب العارفين بالله لها عيون ترى

قصواء الخلالى: التقوى هى الباب الأعظم لله سبحانه وتعالى

"لعلهم يفقهون".. الشيخ خالد الجندى يوضح معانى سورة الهُمزة

أسامة السعيد: الشعب المصرى كله ثقة فى الرئيس السيسى

الإصلاح والنهضة: المواطن المصري دائمًا في عقل الرئيس

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق