الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضياء رشوان: مصر تمكنت من تحقيق التوازن فى سياستها الخارجية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزم بتنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التجربة أثبتت أن الحوار الوطني مفيد للجميع.

وأشار، إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية حدث تحول كبير في سياسة مصر الخارجية، مؤكدًا أن مصر تمكنت من تحقيق التوازن في سياستها الخارجية.

وتابع أن السياسة الخارجية قصة نجاح للدولة المصرية، كما أن هناك حاجة لدعم أكبر لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أمامه فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع الزراعي.

ونوه المنسق العام للحوار الوطني، بأن نقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية، يساعد في عملية الإصلاح المؤسسي والحوكمة.

ضياء رشوان سياستها الخارجية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي حديث الاخبار اكسترا نيوز

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