الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير اقتصادي لـ"إكسترا نيوز": مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن مركز مصر الاقتصادي عاد من جديد في العالم، حيث استطاعت القيادة المصرية الحكيمة أن تنهي الكثير من المشروعات القومية والبنية التحتية.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"،  أن مصر التزمت بكافة الترامتها الإئتمانية، وفق إدارة الحكومة من الناحية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر أصبحت قوة جاذبة للاستثمار في المنطقة وأفريقيا، الأمر الذي يؤكد أن هناك ثقة في الدولة المصرية من قبل شركات الاستثمار في الدخول بالسوق المصري.

ونوه أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية، وهذا نتيجة استقرار سياسي وأمني، مؤكدًا أن مصر جهزت نفسها من أجل الاستثمار من خلال تطوير المدن الجديدة والبنية التحتية والطرق.

خبير اقتصادي الفرص الاستثمارية اكسترا نيوز الدكتور يسري الشرقاوي المدن الجديدة

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