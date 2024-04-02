الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"باب رزق".. وكيل "أوقاف القاهرة" يوضح متى بدأت المقارئ القرآنية في مصر

وكيل أوقاف القاهرة
وكيل أوقاف القاهرة

قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن المقارئ القرآنية موجودة في مصر منذ دخول الإسلام، ولكن تتنوع في الشكل والمضمون.

وأضاف "صلاح" خلال حلقة اليوم من برنامج "باب رزق" والذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، والمُذاع على فضائية dmc، أنه بدأ في جامع الأزهر بشكل حلقات لحفظ القرآن الكريم.

ونوه، أن المقارئ القرآنية أخذت الشكل الذي هي عليه منذ عامين، وبدأت بمقرأة كبار القراء وكانت في مسجد "الرحمة" بباب اللوق، ومن هنا عُممت الفكرة وتعددت المقارئ القرآنية، فلدينا المقرأة المرتلة المجودة والمقرأة برواية ورش.

وتابع أنه في مصر يوجد 2500 مقرأة للجمهور، بالإضافة إلى 1000 مقرأة للأئمة، 35 مقرأة للوعظات، مشيرًا إلى أن المقارئ القرانية دائمًا تتواجد بعد صلاة الظهر كل يوم أحد.

باب رزق المقارئ القرآنية المقارئ القرآنية في مصر مصر يسرى الفخراني فضائية DMC القرآن الكريم

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