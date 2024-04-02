طارق فؤاد: تامر حسنى ومحمد الحلو وقفا بجانبى خلال مرضى.. وهؤلاء "خذلونى"

قال الملحن طارق فؤاد، إن الجميع تخلى عنه أثناء مرضه، حيث أكد أن سبب المرض هو حساسية شديدة تسببت في اختفاء الصوت لسنوات.

وأضاف "فؤاد"، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الفنان محمد الحلو والفنان تامر حسني والمستشار تركي آل الشيخ، هم فقط من وقفوا بجانبه.

ونوه، الفنان تامر حسني: "وقف بجانبي ماديًا ومعنويًا تامر وهو من أطيب القلوب اللي عرفتها"، فيما كان يساعد محمد الحلو ماديًا من خلال إرسال ظرف شهري طوال فترة المرض، بالإضافة إلى تركي آل الشيخ الذي ساهم في سفره للعلاج بالخارج.

وواصل: "من خذلني وخالف توقعاتي، هما الفنان مدحت صالح، علي الحجار، لم يسألا عني طوال فترة المرض"، مؤكدًا أنه كان يراسلهما بشكل أسبوعي ولا يردان.