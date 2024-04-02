ضياء رشوان: 30 يونيو خلصتنا من الإرهابية.. والرئيس تعهد باستكمال مسيرة البناء

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد على حماية وصون أمن مصر القومي، حيث يعتبر من أهم مستهدفات العمل الوطني في الفترة المقبلة.

وأشار "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس السيسي ركز في خطابه خلال حفل التنصيب، على أهمية الدور السياسي للدبلوماسية المصرية في الخارج.

ونوه "رشوان"، بأن ما حدث في 30 يوينو إنجاز ضخم وجماعة الإخوان الإرهابية تحطمت بثورة شعبية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ساهم في النهوض بالدولة خلال العشر سنوات الماضية، وتعهد أمام الجميع اليوم بإكمال المسيرة.