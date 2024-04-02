الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

توك شو

عزت سعد: خطاب السيسى يعكس مقاربته لموضوع السياسة الخارجية

السفير عزت سعد
السفير عزت سعد

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مجمل خطاب الرئيس اليوم يعكس مقاربة السيسي لموضوع السياسة الخارجية منذ عام 2014.

أضاف سعد الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مقاربة الرئيس السيسي تقوم على هذه السياسة الخارجية التي تنطلق من الداخل، مشيرًا إلى أنه بدون دولة متماسكة ومؤسسات قوية واقتصاد قوي متعافٍ متماسك داخليًا إلى آخره لن يكون للدولة دور خارجي أو سياسة خارجية فعالة.

أوضح أن تأكيد الرئيس السيسي على الاستقرار الإقليمي والأمن الإقليمي لن يكون بفرض نماذج للأمن الإقليمي من الخارج أو استنساخ تجارب في مناطق أخرى، ولكن من دول وطنية مستقرة تملك الحد الأدنى من مقومات الاستمرار.

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسة الخارجية خطاب الرئيس من مصر

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