الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلة وردة الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في خراج عيتا الشعب بالقرب من بركة ريشا بالأسلحة، محققًا إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ استهدفتا مرتفعات الهبارية وأطراف كفر حمام جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

فيما قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، إن أكثر من 1200 مصاب وتضرر نحو 55 بلدة جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.

الاحتلال حزب الله خلة وردة القاهرة الإخبارية لبنان

مواد متعلقة

أحمد لاشين لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن صاحب اليد الطولى فى "الحشاشين"

أحمد لاشين لـ"الشاهد: الجماعات التى ظهرت بعد الحشاشين انتهجت التبعية المطلقة

أحمد لاشين لـ"الشاهد: فرقة اغتيالات الحشاشين كانت تثير الرعب فى المجتمع

عزت سعد: خطاب السيسى يعكس مقاربته لموضوع السياسة الخارجية

عضو "المحامين الفلسطينيين": استهداف القطاع الصحى يُشكل جريمة حرب

الصين: الهجوم الإسرائيلى فى سوريا انتهاك خطير للقانون الدولى

مندوب روسيا: هجوم إسرائيل فى سوريا هدفه توسيع الصراع بالمنطقة

اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعائلات المحتجزين أمام مقر إقامة نتنياهو

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى