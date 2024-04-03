حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلة وردة الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في خراج عيتا الشعب بالقرب من بركة ريشا بالأسلحة، محققًا إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ استهدفتا مرتفعات الهبارية وأطراف كفر حمام جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، إن أكثر من 1200 مصاب وتضرر نحو 55 بلدة جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.