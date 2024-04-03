الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد لاشين لـ"الشاهد: فرقة اغتيالات الحشاشين كانت تثير الرعب في المجتمع

أحمد لاشين
أحمد لاشين

قال د.أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إننا نرى فكرة الفدائين الظاهرة في مسلسل الحشاشين والتي تعرف بالفداوية، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة لم تكن بهذا المنظر من قبل.

وأضاف لاشين، خلال حواره مع برنامج “الشاهد” مع د.محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لدى جماعة الحشاشين نوعين من الحياة العسكرية إذ كان هناك الجيش الذي كان يحارب بشكل مفتوح في الميادين، وجماعة أخرى يطلق عليها التنظيم الخاص أو السري، وهذا الفريق هو الذي كان يعرف بالفداوية.

فرقة اغتيالات الحشاشين

أكد أن فرقة الاغتيالات في جماعة الحشاشين كان لها تأثيرًا كبيرًا وكانت الرعب في وسط الأوساط الاجتماعية في ذلك الوقت، وكانت هي الأكثر حضورًا وتأثيًرا، مؤكدًا أنهم كانوا يقومون بتنفيذ العمليات ثم ينتحروا بعد ذلك، أو يقوموا بتنفيذ عمليات معقدة جدًا لدرجة أنهم كانوا على وشك اغتيال صلاح الدين الأيوبي، كما اغتالوا الكثير من قادة الدولة السلجوقية.

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد الفدائين مسلسل الحشاشين الفداوية اكسترا نيوز الحياة العسكرية الجيش التنظيم الخاص فرقة الاغتيالات العمليات صلاح الدين الأيوبي الدولة السلجوقية برنامج الشاهد

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