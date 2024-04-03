الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة بعد مرور 180 يومًا

قطاع غزة
قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرّ عليه 180 يومًا وما زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة في أجواء القطاع وتشن غاراتها باتجاه كل محافظات قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر هذه الغارات أوقع 4 شهداء في قصف استهدف دير البلح في المحافظة الوسطى ولم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهداف المناطق الشرقية لقطاع غزة، وكذلك المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح، أن بلدة عبسان الكبيرة تشهد توغلا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق النار والقذائف باتجاه منازل المواطنين، كما أن المنطقة الغربية لمدينة خان يونس تشهد انفجارات ناجمة عن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي للقذائف وتفجير المنازل.

القاهرة الإخبارية رفح العدوان الإسرائيلى قطاع غزة 180 يوم الاحتلال خان يونس

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