الأربعاء 03 أبريل 2024
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180 يومًا من الدمار.. الموت ينتصر على الجميع فى غزة (فيديو)

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "180 يومًا من الدمار.. الموت ينتصر على الجميع في غزة".

وقال التقرير: "لم يظن الموت يومًا أنه سيمر على مدينة ليجد حصاده من الجيش الأبيض، فهؤلاء لطالما حاربوا المرض الذي يؤدي إلى الموت على مر السنين، إلا هنا في تلك الأرض التي انهارت على مشارفها كل المستحيلات لتتحقق في أقل من 6 أشهر واحدة من أسوأ النبوءات التي انتصر فيها الموت على الجميع".

وأضاف: "غزة لم تكن يومًا سوى أرض طيبة تحولت بفعل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى مقبرة جماعية ضخمة، كل من يمر على أرضها ميت، ولا سيما عقب تحول جيشها الأبيض وقلاعها الطبية إلى أهداف مباشرة لآلة الحرب الإسرائيلية".

وتابع: "في ظاهرة لم يشهدها التاريخ الحديث، نصف عام من الدمار ونزيف الخسائر في القطاع لم يتوقف أبدًا إلى جانب عشرات الآلاف من شهداء القصف المباشر، استشهد العشرات جراء الجوع الذي فرضه حصار الاحتلال، ومنعه لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين، فضلًا عن المجازر التي طالت منتظري الدقيق".

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