الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن فلسطين

فلسطين
فلسطين

كشف رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية بعد 180 يومًا من الانتهاكات وحرب الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف "المطعني"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عددًا كبيرًا من المندوبين استعرضوا الانتهاكات وحرب الإبادة في الكلمات الخاصة بهم وتطرقوا إلى مدى بشاعة وفداحة الوضع في قطاع غزة بشكل عام.

وأوضح أن إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة الإجرامية بقواتها الغاشمة، ولا تستمع أو تنصاع إلى المجتمع الدولي بشكل عام ولا حتى إلى قرارات محكمة العدل الدولية إبان رفع جنوب إفريقيا دعوى ضدها اتهمتها فيها بشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

الجامعة العربية جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية حرب الإبادة القاهرة الإخبارية

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