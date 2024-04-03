القاهرة الإخبارية: مصر والأردن ساعدتا فى تغيير وجهة نظر المجتمع الغربى تجاه فلسطين

أكدت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، أن الأردن ساعد في تغيير وجهة نظر المجتمع الغربي تجاه القضية الفلسطينية إلى جانب مصر.

وأضافت "السيد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بشهادة جميع الدبلوماسيين والسياسيين، فإن الأردن ومصر من أكثر الدول التي تحركت لإيقاف الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأوضحت، أننا نتحدث عن 7 لقاءات على مستوى القادة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني آخرها قبل يومين، وجميع هذه الزيارات استهدفت دعم القضية الفلسطينية وإيقاف الحرب الحاصلة في قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات الحاصلة في الضفة الغربية.