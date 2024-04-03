فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، عن قصفها تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة شمال القطاع بوابل من قذائف الهاون؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، أن الأردن ساعد في تغيير وجهة نظر المجتمع الغربي تجاه القضية الفلسطينية إلى جانب مصر.

وأضافت "السيد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بشهادة جميع الدبلوماسيين والسياسيين، فإن الأردن ومصر من أكثر الدول التي تحركت لإيقاف الحرب المستعرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.