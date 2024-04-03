القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف المغراقة والزهراء وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدن المغراقة والزهراء الواقعتين وسط قطاع غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرّ عليه 180 يومًا وما زالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة في أجواء القطاع وتشن غاراتها باتجاه كل محافظات قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر هذه الغارات أوقع 4 شهداء في قصف استهدف دير البلح في المحافظة الوسطى ولم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن استهداف المناطق الشرقية لقطاع غزة، وكذلك المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.