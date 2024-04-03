القاهرة الإخبارية: الحرب غير العادلة مستمرة فى غزة لأكثر من 180 يومًا بسبب الفيتو الأمريكى

قال ياسر نورالدين مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مجلس الأمن الدولي شهد جلسات عاجلة وطارئة والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 180 يومًا.

وأضاف "نورالدين"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسات شهدت الكلمات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي 16 أكتوبر الماضي فشل مشروع روسي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأوضح، أن هذا المشروع وغيره من مشروعات وقف إطلاق النار قوبل بفيتو أمريكي، ففي الـ27 من أكتوبر كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اجتمعت وأصدرت قرارًا يقضي بهدنة إنسانية وكان الأردن هو البلد الذي تقدم بهذا المشروع.

وتابع: "وفي نوفمبر من نفس العام كان هناك اجتماع وزاري هام من الوزراء العرب وعلى رأسهم وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظراؤه الفلسطيني والأردني والسعودي وأكدوا إدانة الاعتداءات وطلب وقف الحرب وإدخال المساعدات".