الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الحرب غير العادلة مستمرة فى غزة لأكثر من 180 يومًا بسبب الفيتو الأمريكى

ياسر نورالدين
ياسر نورالدين

قال ياسر نورالدين مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن مجلس الأمن الدولي شهد جلسات عاجلة وطارئة والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة 180 يومًا.

 

وأضاف "نورالدين"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسات شهدت الكلمات التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي 16 أكتوبر الماضي فشل مشروع روسي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

 

وأوضح، أن هذا المشروع وغيره من مشروعات وقف إطلاق النار قوبل بفيتو أمريكي، ففي الـ27 من أكتوبر كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اجتمعت وأصدرت قرارًا يقضي بهدنة إنسانية وكان الأردن هو البلد الذي تقدم بهذا المشروع.

وتابع: "وفي نوفمبر من نفس العام كان هناك اجتماع وزاري هام من الوزراء العرب وعلى رأسهم وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظراؤه الفلسطيني والأردني والسعودي وأكدوا إدانة الاعتداءات وطلب وقف الحرب وإدخال المساعدات". 

الامم المتحدة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الفيتو الأمريكي قطاع غزة

مواد متعلقة

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع إلى 40.361 مليار دولار فى مارس

القاهرة الإخبارية: مصر والأردن ساعدتا فى تغيير وجهة نظر المجتمع الغربى تجاه فلسطين

القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف المغراقة والزهراء وسط غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة بعد مرور 180 يومًا

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة

أحمد لاشين لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن صاحب اليد الطولى فى "الحشاشين"

أحمد لاشين لـ"الشاهد: الجماعات التى ظهرت بعد الحشاشين انتهجت التبعية المطلقة

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

قرار مهم من محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى