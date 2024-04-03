الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير مركز بروكسل الدولى: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد الانتخابات الأوروبية

إسبانيا
إسبانيا

قال الدكتور رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اختار يوليو المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، نظرًا لأن هذا الموعد يأتي بعد الانتخابات الأوروبية الشاملة التي ستأتي في 9 يوليو، وبالتالي سيتضح المشهد السياسي في إسبانيا إذا بقي "سانشيز" وحزبه على رأس الحكومة يمكن أن يسير قدمًا، ويؤكد ما صرح به بنية إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف "أبوجزر"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "سانشيز" لا يرغب بإحداث استياء في الانتخابات الأوروبية جراء الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة أنه لا يوجد إجماع أوروبي بذلك، وهناك دول بعينها تحدثت علنا منذ أشهر بنيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ولكن كل هذه الدول لم تعترف حتى الآن وتنتظر أحداثًا سياسية، والانتخابات الأوروبية القادمة هي الفيصل سواء لإسبانيا أو بلجيكا أو مالطا أو إيرلندا.

وأوضح، أن إيرلندا تنتظر دائما إجماعا أوروبيا، وتحاول أسبانيا وبلجيكا أن تخلقا ضغطا على باقي دول الاتحاد الأوروبي؛ ليكون هناك إجماع بصفة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين حتى لا يكون هاتان الدولتان بمفردهما في مواجهة دول مثل المجر والنمسا التي تعارض أو قريبة من سياسة "نتنياهو".

القاهرة الإخبارية اسبانيا فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين الانتخابات الأوروبية نتنياهو

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