الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محللة سياسية: استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة والمطبخ العالمى كان ممنهجًا

إسرائيل
إسرائيل

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن الرد من قبل الواقع الإسرائيلي فيما يتعلق بحادث استهداف عمال الإغاثة لم يكن كافيًا، وصرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه قد يحدث هذا الأمر في سياقات الحرب، لكن على أرض الواقع عملية الاستهداف على ما يبدو كانت ممنهجة ومخططة لأكثر من نقطة.

وأضافت "حداد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن عمال الإغاثة وبالتحديد فيما يتعلق بالمطبخ العالمي، كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية الغذائية خاصة في المنطقة الشمالية لمواطني قطاع غزة لتخفيف وطأة التجويع، وجرى استهداف مركباتهم بالرغم من وضع صورة وعلامة المطبخ العالمي، وأي عملية رصد لجيش الاحتلال لهذه المركبات سيعلم تمامًا أنها مركبات لها علاقة بالبعد الإغاثي.

وأوضحت أن الاحتلال يمتلك المعلومات الاستخباراتية بأن هؤلاء هم عبارة عن عمال إغاثة ليست لهم علاقة بأي بُعد آخر كما يتم التصريح بأنهم شعروا بأحد مرافقي هذه المركبات لهم علاقة بالمقاومة، وكل هذه التصريحات من أجل تمويه الحالة الحقيقية في أن عملية استهداف هذه المركبات كانت بشكل متعمد لإنهاء أي حالة إغاثية مستقبلية.

القاهرة الإخبارية عمال الإغاثة منصف النهار إسرائيل نتنياهو استهداف

مواد متعلقة

مدير مركز بروكسل الدولى: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد الانتخابات الأوروبية

محلل اقتصادى: الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين فى حالات الحروب والأزمات الاقتصادية

القاهرة الإخبارية: الحرب غير العادلة مستمرة فى غزة لأكثر من 180 يومًا بسبب الفيتو الأمريكى

حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم فى تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة

الأسير الفلسطينى: ارتفاع عدد الصحفيات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى إلى 4 معتقلات

فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون

دبلوماسى سابق: قوانين ردع استخدام الغذاء كسلاح أصبحت "حبرًا على ورق"

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى