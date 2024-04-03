محللة سياسية: استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة والمطبخ العالمى كان ممنهجًا

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن الرد من قبل الواقع الإسرائيلي فيما يتعلق بحادث استهداف عمال الإغاثة لم يكن كافيًا، وصرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه قد يحدث هذا الأمر في سياقات الحرب، لكن على أرض الواقع عملية الاستهداف على ما يبدو كانت ممنهجة ومخططة لأكثر من نقطة.

وأضافت "حداد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمال الإغاثة وبالتحديد فيما يتعلق بالمطبخ العالمي، كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية الغذائية خاصة في المنطقة الشمالية لمواطني قطاع غزة لتخفيف وطأة التجويع، وجرى استهداف مركباتهم بالرغم من وضع صورة وعلامة المطبخ العالمي، وأي عملية رصد لجيش الاحتلال لهذه المركبات سيعلم تمامًا أنها مركبات لها علاقة بالبعد الإغاثي.

وأوضحت أن الاحتلال يمتلك المعلومات الاستخباراتية بأن هؤلاء هم عبارة عن عمال إغاثة ليست لهم علاقة بأي بُعد آخر كما يتم التصريح بأنهم شعروا بأحد مرافقي هذه المركبات لهم علاقة بالمقاومة، وكل هذه التصريحات من أجل تمويه الحالة الحقيقية في أن عملية استهداف هذه المركبات كانت بشكل متعمد لإنهاء أي حالة إغاثية مستقبلية.