حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم فى تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنه مر 6 أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهذه الفترة شهدت تصعيدًا كبيرًا كل شهر.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ما يحدث هذه الأيام يشي بأن الفترة المقبلة لن تكون سهلة في الجنوب اللبناني أو الدولة اللبنانية بشكل عام، وعندما بدأت التوترات في الجنوب اللبناني في 8 أكتوبر الماضي كانت المواجهات منحصرة على أطراف القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ولكن سرعان ما انتشرت هذه الأمور من القطاع الشرقي إلى القطاع الأوسط والغربي.