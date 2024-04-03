الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادى: الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين فى حالات الحروب والأزمات الاقتصادية

شريف سند
شريف سند

 قال المحلل الاقتصادي شريف سند، إن أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب هو مستوى التضخم على الرغم من بعض القرارات الإيجابية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدعم خفض مستويات الفوائد المرتفعة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العلم.

 

وأضاف سند، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالنسبة للمستثمرين، فإن الذهب هو الملاذ الآمن لهم في الوقت الحالي كما أنه يكون ملاذًا آمنًا في معظم حالات الحروب وفي حالات المشاكل الأزمات الاقتصادية.
 

وأوضح، أنه مع اقتراب النصف الثاني من عام 2024 فإن كل المؤشرات توضح أنه قد تكون هناك عمليات خفض للفوائد وهي أمر متوقع على معظم العمليات الرئيسية.

 

 

القاهرة الإخبارية الذهب المراقب المستثمرين الحروب الازمات الاقتصادية ملاذ أمن

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