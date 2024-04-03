الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"سانشيز": نطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات مقتل 7 من طاقم "المطبخ العالمى" فى غزة

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

طالب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، من إسرائيل بتوضيح ملابسات وظروف مقتل 7 من طاقم "المطبخ المركزي العالمي" بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".

القاهرة الإخبارية المطبخ العالمي إسرائيل قطاع غزة الحكومة الإسبانية

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