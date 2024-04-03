أمين عام حلف الناتو: ندين استهداف عمال الإغاثة فى قطاع غزة

أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرج، استهداف عمال الإغاثة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقُتل 7 أشخاص يعملون مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة في "غارة إسرائيلية"، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في البيان: "يشعر المطبخ المركزي العالمي بالصدمة إزاء مقتل سبعة من أعضاء فريقنا في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة"، متابعة: "السبعة الذين قُتلوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شخص مزدوج الجنسية يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية والفلسطينية".