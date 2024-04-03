مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي ملخص الحلقة 23| ستاند كوميدى بالمزاربطة للتخلص من غورية

مسلسل الكبير اوي 8 لـ " احمد مكي " ملخص الحلقة 23.. استمتع ملايين المشاهدين في مصر بعرض حلقات مسلسل الكبير اوي 8 ومنها الحلقة 23 التى شهدت أحداث مثيرة بعد اشتعال قلب مربوحة من الغيرة بسبب قرب الكبير اوي عمدة المزاريطة من الغوريلا غورية.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 23

كما شهدت احداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن دراما مثيرة بعد محاولات مربوحة التخلص من الغوريلا غورية بإفساد كوب الشاي بوضع الملح لقربها الشديد من الكبير اوي بعد إنقاذه من إعتداء المطاريد ومحاولة سرقته مما أدى إلى إصابة غورية وبقاءها في الدوار.

الكبير اوي 8

وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الكبير اوي عقد إجتماع بحضور مربوحة وجونى وهجرس وايهم بن أشرف لبحث خطة التخلص من الغوريلا، ويقول هجرس أن لديه خطة جهنمية بأبعادها واستقلالها في تحصيل الأموال من خلال تقديم عروض كوميدية لأهالي قرية المزاريطة على المسرح.

مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 24

الكبير اوي 8

فى السياق، يبحث ملايين المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي 8 لمتابعة تطورات علاقة مربوحة مع غورية وابعادها من الدوار، وذلك في وقت مميز أثناء تناول افطار رمضان فى تمام الساعة 6،10 مساء البوم الأربعاء عقب أذان المغرب.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

شهدت حلقات مسلسل الكبير اوي 8 متابعة كبيرة من ملايين المشاهدين أمام الشاشات وفى إنتظار بث مباشر لاحداث الحلقة الرابعة والعشرون بصورة فائقة الجودة hd على قناة on وon drama، وأيضًا منصة watch it طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير اوي وظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية بعد واقعة حملها الكاذب.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، بارك عدد من النجوم في مسلسل الكبير اوي 8 منهم الفنان محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد وحاتم صلاح نفادى، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف وأمينة خليل ودينا سالم ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد الجندى.