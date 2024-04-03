الأربعاء 03 أبريل 2024
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رمضان عبدالمعز يؤكد فرضية الحجاب ويوضح معانى "سورة الفاتحة" (فيديو)

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أن الأشخاص الذين ورد ذكرهم في سورة الفاتحة ينقسمون إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى هم الذين استجابوا للهداية بسرعة وسلكوا الطريق المستقيم، والفئة الثانية هم الذين غضب الله عليهم، وهم الذين تعمدوا مخالفة الحق بعد معرفته، والفئة الثالثة هم الضالون الذين لم يبذلوا جهدًا في البحث عن الحق.

وأكد "عبدالمعز" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُبَث على قناة "dmc"، على أهمية الحجاب، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد تقليد بل فرض ديني، قائلًا: "الحجاب ليس مجرد زينة، بل هو التزام بأوامر الله، ويجب علينا أن نتجنب الحرام ونتبع تعاليم الدين بإخلاص، وعندما يتعلق الأمر بالصلاة والعبادة، فإنها ليست الوسيلة الوحيدة للتقرب من الله، بل يجب أن يكون الإيمان والتقوى جزءًا من كل جوانب حياتنا".

سورة الفاتحة الحجاب فرض ديني رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون الصلاة والعبادة

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