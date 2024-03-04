الإثنين 04 مارس 2024
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رمضان عبدالمعز: الرزق ليس المال فقط.. والقرآن الكريم يدعونا للتوبة والاستغفار (فيديو)

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن مفهوم الرزق في الإسلام وعلاقته بالتوبة والاستغفار، مشيرا إلى أن الرزق لا يقتصر على المال وحده، بل يشمل أنواعًا أخرى من النعم التي يمنحها الله لعباده المؤمنين.

ونقل الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، عن القرآن الكريم آيات تدل على أن التوبة والاستغفار هما سبيل للحصول على الرزق والمتاع الحسن في الدنيا والآخرة، وأكد على عظمة القرآن الكريم وإحكامه وإبداعه في مختلف المجالات، وأنه لا يحتوي على أي خطأ أو شبهة.

ومن بين أشكال الرزق التي ذكرها الشيخ رمضان عبد المعز، السكينة والرحمة والذكر الحسن من الله، ورغد العيش والحياة السعيدة دون مشقة أو بلاء، وقال إن هذه الأشياء تأتي بفضل الاستغفار والتوبة، وأنه يجب على المسلمين أن يكثروا منهما لينالوا رضا الله ورحمته.

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