الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد مسلسل الكبير أوي 8 الجزء الثامن الحلقة الرابعة والعشرون

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

موعد الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، من محبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، منذ صباح اليوم.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة الرابعة والعشرون

لمن فاتته مشاهدتها، تعرض الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير اوي، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد  القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا. 

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي ملخص الحلقة 23| ستاند كوميدى بالمزاربطة للتخلص من غورية

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

موقع "الدستور" يقدم خدمة لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي الجزء التامن وهي تفاصيل عرض الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

 يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي ملخص الحلقة 23| ستاند كوميدى بالمزاربطة للتخلص من غورية

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ملخص الحلقة 23

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 23

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 23


قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

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أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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